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İçişleri Bakanlığından karantina açıklaması

İçişleri Bakanlığı, bugün itibariyle 58 ildeki 3 ilçenin tamamında, 2 ilçenin merkezinde, 6 beldede, 85 mahallede, 115 köyde ve 16 mezra olmak üzere toplam 227 yerleşim yerinde karantina tedbirlerinin uygulandığını açıkladı.

15.04.2020 15:20 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:20
İçişleri Bakanlığından karantina açıklaması
İçişleri Bakanlığı, bugün itibariyle 58 ildeki 3 ilçenin tamamında, 2 ilçenin merkezinde, 6 beldede, 85 mahallede, 115 köyde ve 16 mezra olmak üzere toplam 227 yerleşim yerinde karantina tedbirlerinin uygulandığını açıkladı. Bakanlık, 14 ildeki 41 yerleşim yerinde ise karantina kararının kaldırıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, küresel korona virüs salgını sebebiyle Türkiye 'de topyekün bir mücadele yürütüldüğü ifade edildi. Bu bağlamda il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki umumi hıfzıssıhha kurullarından yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararlarının alındığını ve bu kararların titizlikle uygulandığı belirtilerek, "15.04.2020 günü saat 15.00 itibarı ile 58 ilimizdeki, 3 ilçenin tamamında, 2 ilçenin merkezinde, 6 beldede, 85 mahallede, 115 köyde ve 16 mezra olmak üzere toplam 227 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 251 bin 726' dır. Öte yandan 14 ilde, 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırılmıştır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Karantina, Türkiye, Güncel
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