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İçişleri Bakanlığından karantinadaki yerleşim yerlerine ilişkin açıklama Açıklaması

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle saat 15.00 itibarıyla 58 ildeki 227 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulandığını, 14 ildeki 41 yerleşim yerinde uygulanan karantina kararının ise kaldırıldığını bildirdi.

15.04.2020 15:22 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:22
İçişleri Bakanlığından karantinadaki yerleşim yerlerine ilişkin açıklama Açıklaması
İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle saat 15.00 itibarıyla 58 ildeki 227 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulandığını, 14 ildeki 41 yerleşim yerinde uygulanan karantina kararının ise kaldırıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle ülkede topyekun yürütülen mücadele kapsamında il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki umumi hıfzıssıhha kurullarından, yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararları alınıyor ve bu kararlar titizlikle hayata geçiriliyor.
Bu kapsamda, bugün saat 15.00 itibarıyla 58 ildeki, 3 ilçenin tamamı, 2 ilçenin merkezi, 6 belde, 85 mahalle, 115 köy ve 16 mezra olmak üzere toplam nüfusu 251 bin 726 olan 227 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanıyor.
Öte yandan, 14 ildeki 41 yerleşim yerinde uygulanan karantina kararı kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
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