Haberler » Güncel » İçişleri Bakanlığından Koçarlı Kaymakamı Fırat Çelik ile ilgili açıklama Açıklaması - Haber

İçişleri Bakanlığından Koçarlı Kaymakamı Fırat Çelik ile ilgili açıklama Açıklaması

İçişleri Bakanlığı, Aydın'ın Koçarlı Kaymakamı Fırat Çelik'in Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'yla (FETÖ/PDY) iltisakı ya da irtibatı olduğu iddiasıyla ilgili gerekli tüm işlemlerin yapıldığını bildirdi.

07.02.2020 16:32 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:32İçişleri Bakanlığından Koçarlı Kaymakamı Fırat Çelik ile ilgili açıklama Açıklaması
İçişleri Bakanlığı, Aydın'ın Kaymakamı Fırat Çelik'in Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'yla (FETÖ/PDY) iltisakı ya da irtibatı olduğu iddiasıyla ilgili gerekli tüm işlemlerin yapıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kaymakam Çelik'in FETÖ/PDY ile iltisakı ya da irtibatı olduğuna ilişkin iddialar üzerine Bakanlıkça mülkiye müfettişlerinin görevlendirildiği belirtildi.
İnceleme ve soruşturmalar sonucu iddialar kapsamında maddi gerçekliğin ortaya çıkarılması için mülkiye müfettişlerince hazırlanan raporun yetkili cumhuriyet başsavcılığına verildiği, yargı mercilerince gerekli soruşturmanın başlatılmasının sağlandığı kaydedildi.
Açıklamada, "Eş zamanlı olarak adı geçen kaymakam ile ilgili Bakanlığımızca 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen geçici 35'inci madde kapsamında yapılması gereken tüm işlemler gecikmeksizin başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Fırat Çelik, Koçarlı, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:09  Meblağ nasıl yazılır? TDK'ya göre mebla mı, mevla mı, meblağ mı?
15:49  Beşiktaş - Gaziantep maçı ne zaman? Beşiktaş - Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta?
15:03  Özge Yağız kimdir? Özge Yağız nereli, kaç yaşında?
14:58  Usül nasıl yazılır? TDK'ya göre usul mu, usül mü? Usül ne demek?
14:01  Nur Gencer kimdir? Nur Gencer hayatı ve biyografisi!
7.02.2020 18:32:13