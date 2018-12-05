İçişleri Bakanlığından Koray Aydın'ın Açıklamalarına Cevap

05 Aralık 2018 Çarşamba 12:31



05 Aralık 2018 Çarşamba 12:31

İçişleri Bakanlığı, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın 24 Haziran seçimlerinde "Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisindeki öğrencilerin ikametleri değiştirilerek usulsüz bir şekilde oy kullandığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığı açıkladı. İçişleri Bakanlığı, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın '24 Haziran seçimlerine hile karıştı' söylemlerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Son günlerde bazı basın yayın kuruluşları ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın 24 Haziran seçimlerine gölge düşürmek ve kamuoyunda seçim sonuçlarına 'hile' karıştı algısı oluşturmak için 'Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisindeki öğrencilerin ikametleri değiştirilerek usulsüz bir şekilde oy kullandığı' şeklindeki iddialarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Koray Aydın'ın bilmediği; 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilat yapısında yapılan Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı İçişleri Bakanlığına bağlanarak, silahlı genel kolluk kuvveti olarak tanımlandığı ve askeri statüsünün kaldırıldığıydı. Yine 15 Temmuz'dan sonra kurulan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencileri ve kursiyerlerinin askeri öğrenci statüsünün olmadığıydı" denildi. Açıklamada, Anayasa'nın 67'nci maddesinde 18 yaşını doldurmuş her Türk vatandaşının seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahip olduğunun hüküm altına alındığı belirtilerek, bunun istisnalarının da yine Anayasa'nın aynı maddesinde ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 7'nci maddesinde belirtildiği kaydedildi. Bu istisnalardan bir tanesinin de askeri öğrencilerin seçim ve halkoylamalarında oy kullanamaması olduğu ifade edildi.15 Temmuz'dan sonra Jandarma ve Sahil Güvenliğin askeri statüsü kaldırıldı Açıklamada, "FETÖ/PDY terör örgütünün 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra olağanüstü hal ilan edilmiş ve bazı tedbirler alınmıştı. Bu kapsamda 668 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ve Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı silahlı genel kolluk kuvveti olarak tanımlanmış ve askeri statüleri kaldırılmıştı. Yine 669 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirlerin Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile İçişleri Bakanlığına bağlı bir yükseköğretim kurumu olarak Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi kurulmuştu" denildi. İYİ Parti Milletvekili Koray Aydın ve bazı basın kuruluşlarının iddiasının aksine Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde ister öğrenci, ister kursiyer olsun eğitim gören kişilerin askeri öğrenci statüsü bulunmadığı ve bu öğrencilerin her 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşı gibi oy kullanmasında bir sakınca bulunmadığı belirtildi. Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:"Yine bir diğer iddia 'ikamet kayıtlarının usulsüz şekilde Ahlatlıbel Mahhallesi'ne yaptırıldığı ve seçim günü kamu araçları ile taşındığıydı.' Bu iddianın da gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 50'nci maddesi öğrenci yurtlarında kalan kişilerin ikamet bildirimlerinin kurum yetkililerince yapılmasını zorunlu kılıyor. Jandarma ve Sahil Güvenlik yurtlarında barınan öğrencilerin ikamet bildirimi bu yasal zorunluk çerçevesinde yapıldı."(Seyid Fatih Poyraz/İHA)