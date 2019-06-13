Kaynak: AA

Emniyet ve jandarma ekiplerince yurt genelinde eş zamanlı yapılan denetimlerde, 23 bin 278 okul servis aracı kontrolden geçirildi, bin 184 sürücüye ceza kesildi.İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Emniyet Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ve Jandarma Genel Komutanlıgˆına bagˆlı birimlerce dün eş zamanlı olarak "çocuk ve genc¸lerin korunmasına yo¨nelik okul çevreleri ile servis arac¸ları denetimi ve tek dal sigara uygulaması" yapıldı.Denetimlerde, 23 bin 278 okul servis aracı kontrol edilirken, bin 184 su¨ru¨cu¨ye cezai is¸lem uygulandı, 145 okul servis aracı trafikten men edildi.Öte yandan, 14 bin 717 okul çevresi ile 34 bin 763 umuma ac¸ık yer kontrol edildi, 641 is¸ yeri hakkında idari is¸lem yapıldı. Umuma ac¸ık yerlerde ve diğer alanlarda bulunan 366 bin 588 s¸ahıs sorgulandı.Bu sorgulamalarda, 5 FETO¨/PDY, 17 uyus¸turucu suc¸ları, 9 cinsel suc¸lar, 41 yaralama, 39 hırsızlık, 20 dolandırıcılık, 14 tehdit, 4 hakaret, 26 kayıp c¸ocuk, 795 yoklama kac¸agˆı-bakaya, 177 digˆer suc¸lardan olmak u¨zere aranan bin 147 kişi yakalandı.Denetimlerde, üç ruhsatsız tabanca, dört av tüfeği,154 mermi/ fişek, beş kesici/delici alet, bir kurusıkı tabanca, bir gram eroin, 48 gram esrar, 56 gram sentetik uyuşturucu, bin 772 paket kac¸ak sigara ile 19 litre kac¸ak ic¸ki ele gec¸irildi.