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İçişleri Bakanlığından sanal dolandırıcılığa karşı kamu spotlu uyarı

İçişleri Bakanlığı, sahte sosyal medya hesapları, internet siteleri, e-posta ve kısa mesajlar aracılığıyla yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı dikkatli olmaları için vatandaşları uyardı.

26.03.2020 21:46 | Son Güncelleme: 26.03.2020 21:46
İçişleri Bakanlığından sanal dolandırıcılığa karşı kamu spotlu uyarı
İçişleri Bakanlığı, sahte sosyal medya hesapları, internet siteleri, e-posta ve kısa mesajlar aracılığıyla yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı dikkatli olmaları için vatandaşları uyardı.
Bakanlık, siber suçlarla mücadele kapsamında, söz konusu dolandırıcılık faaliyetlerine karşı vatandaşları uyarmak amacıyla proje başlattı. Hazırlanan ve ünlü isimlerin de rol aldığı kamu spotları, Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılmaya başlandı.
Videolarda, sahte sosyal medya hesapları, internet siteleri, elektronik posta iletisi veya cep telefonlarına gönderilen kısa mesajlar ile yapılmaya çalışılan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşlar bilgilendirildi.
Bugün yayınlanan kamu spotunda, dişçi rolündeki eski futbolcu Rıdvan Dilmen, "Şifreniz değiştirilmiştir. Eğer siz değiştirmediyseniz link'e tıklayın" mesajı gelen hastasını, "Şifreler de diş fırçası gibidir. Kimse ile paylaşmayın ve muhakkak bir kaç ayda bir değiştirin" ifadeleriyle uyarıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel

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