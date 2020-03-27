Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İçişleri Bakanlığından sanal dolandırıcılığa karşı kamu spotlu uyarı

İçişleri Bakanlığı, sahte sosyal medya hesapları, internet siteleri, e-posta ve kısa mesajlar aracılığıyla yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı dikkatli olmaları için vatandaşları, hazırladığı kamu spotlarıyla bilgilendiriyor.

27.03.2020 22:40 | Son Güncelleme: 27.03.2020 22:41
İçişleri Bakanlığı, sahte sosyal medya hesapları, internet siteleri, e-posta ve kısa mesajlar aracılığıyla yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı dikkatli olmaları için vatandaşları, hazırladığı kamu spotlarıyla bilgilendiriyor.
Bakanlık, siber suçlarla mücadele kapsamında, söz konusu dolandırıcılık faaliyetlerine karşı vatandaşları uyarmak amacıyla proje başlattı. Hazırlanan ve ünlü isimlerin de rol aldığı kamu spotları, Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılmaya başlandı.
Bugün yayınlanan kamu spotunda, kızı muayene edilen bir kadının, kocasına "Hani tanımadığımız kişilerden gelen mailleri dikkatli açmamız gerekirdi." ifadesini kullanması üzerine, eşi "Ben basit bir reklam zannetim. Böyle olacağını bilmiyordum ki." karşılığını veriyor.
Bunun üzerine oyuncu Tamer Karadağlı'nın seslendirmesini yaptığı doktor, "Bilgi güvenliği vücudumuzun bağışıklık sistemi gibidir. Küçük bir güvenlik açıklığı daha büyük zararlara yol açabilir." uyarısında bulunuyor. İçişleri Bakanlığından sanal dolandırıcılığa karşı kamu spotlu uyarı

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel

Haberin Videosu :

İçişleri Bakanlığından sanal dolandırıcılığa karşı kamu spotlu uyarı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››İçişleri Bakanlığından sanal dolandırıcılığa karşı kamu spotlu uyarı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan yeni korona tedbirlerini açıkladı! İşte 7 maddelik yol haritası Haberler
Erdoğan yeni korona tedbirlerini açıkladı! İşte 7 maddelik yol haritası
Eski kocası tarafından başından vurulan kadından acı haber geldi Haberler
Eski kocası tarafından başından vurulan kadından acı haber geldi
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs aşısı için tarih verdi Haberler
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs aşısı için tarih verdi
Sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı Haberler
Sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı
Koronaya yakalanan Boris’in virüsü hafife aldığı sözleri gündem oldu Haberler
Koronaya yakalanan Boris'in virüsü hafife aldığı sözleri gündem oldu
Türkiye’deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı Haberler
Türkiye'deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı
Gözler saat 22.00’ye çevrildi! Erdoğan kameralar karşısına geçecek Haberler
Gözler saat 22.00'ye çevrildi! Erdoğan kameralar karşısına geçecek
Sağlık Bakanı Koca, hastanelerdeki doluluk oranını paylaştı Haberler
Sağlık Bakanı Koca, hastanelerdeki doluluk oranını paylaştı

Son Dakika Güncel Haberleri

23:07: Otomobilin çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü yaralandı - Haber 23:06: Gaziantep?te sağanak nedeniyle araçlar suya gömüldü - Haber 23:06: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle mücadelede yeni tedbirleri açıkladı: (3) - Haber 23:05: Cedi Osman'dan vatandaşlara çağrı: "Lütfen evde kalın" - Haber 23:04: BAYRAMPAŞA OTOGARDA SON DURUM - Haber 22:09: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde açıkladı - Haber 21:55: Eski kocası tarafından sokak ortasından başından vurulan kadın hayatını kaybetti - Haber 21:41: Rize'de eski eşi tarafından sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı - Haber 21:02: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısı minimum 12-18 ay uzakta - Haber 20:55: Türkiye'deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı - Haber