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İçişleri Bakanlığından semt pazarlarına yeni düzenleme

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine korona virüs tedbirleri kapsamında ek bir genelge daha gönderdi.

27.03.2020 08:55 | Son Güncelleme: 27.03.2020 08:55
İçişleri Bakanlığından semt pazarlarına yeni düzenleme
İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine korona virüs tedbirleri kapsamında ek bir genelge daha gönderdi. Genelgede il, ilçe ve beldelerdeki mahalle semt pazar yerlerinde uyulması gereken kurallar yeniden düzenlendi.
Buna göre, mahalle, semt pazar yerlerinde vatandaşların sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda/temizlik maddelerinin karşılandığı pazarlarda giyim, oyuncak vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmeyecek. Kamuoyunda sosyete pazarı olarak adlandırılanlar başta olmak üzere sergi ve tezgahlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarların faaliyetleri 27.03.2020 tarihinde saat 17.00 itibariyle geçici bir süreliğine durdurulacak.
Temel gıda/temizlik maddelerinin satışının yapıldığı pazarlarda, Valilik ve Kaymakamlıklarca belediyeler ile işbirliği içinde, yoğunluktan dolayı virüsün bulaşma hızını engellemek amacıyla vatandaşların temel gıda temizlik maddelerine erişimini engellemeden, pazar yerleri ve günlerine ilişkin olarak alternatifler üretilerek tedbirler planlanacak.
Mevcut pazar yerlerinde ve yoğunluğu dağıtmak için belirlenen yeni pazar satış yerlerinde her bir satış yeri (tezgah/sergi) arasında en az 3 metre mesafe olacak şekilde pazar satış yerleri düzenlenecek.
Pazar satış yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenmesi, satışının yapılması sağlanacak.
Pazar satış yerleri en geç saat 19.00'a kadar faaliyet yürütebilecek, buna yönelik tebligatlar pazar esnafına yapılacak.
(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Güncel

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