16.06.2019 08:25
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Cehennem Deresi'nde çatışma: 3 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığından, Şırnak'ın İdil İlçesi Cehennem Deresi bölgesindeki operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Şırnak'ın İdil İlçesi Cehennem Deresi bölgesinde düzenlenen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak'ın İdil İlçesi Cehennem Deresi bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe operasyonu düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İçişleri'nden yapılan açıklama şöyle:

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak- İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'ncagerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Cehennem Deresi'nde çatışma: 3 terörist öldürüldü
Kaynak: AA
İdil, Şırnak, 3. Sayfa, Güncel

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