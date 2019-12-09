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İçişleri Bakanlığından Şırnak ve Bingöl şehitleri için taziye mesajı

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan kahraman 2 jandarma personeli için başsağlığı mesajı yayınladı.

09.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:40İçişleri Bakanlığından Şırnak ve Bingöl şehitleri için taziye mesajı
İçişleri Bakanlığı, 'ta el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan kahraman 2 jandarma personeli için başsağlığı mesajı yayınladı.
İçişleri Bakanlığının internet sitesi üzerinden yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Şırnak'ta terör örgütü tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının imhası sırasında 2 personelimiz şehit oldu. Millet olarak terörle topyekun mücadele ettiğimiz bir zamanda görevi başında kaybettiğimiz vatan evlatlarımızın derin üzüntüsünü kalbimizde yaşıyor, şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz."
BİNGÖL'DE DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞEN JANDARMA ŞEHİT OLDU
Öte yandan Bingöl'de görevi esnasında dengesini kaybederek nöbet kulesinden düşmesi sonucu şehit olan jandarma personeli için de mesaj yayınlandı. Mesajda, "Bingöl'de görevli olduğu nöbet kulesinden dengesini kaybederek düşen jandarma personelimiz şehit olmuştur. Görevi başında kaybettiğimiz şehidimize Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.
(İHA)

Jandarma, Şırnak, Güncel

Kaynak: İHA

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