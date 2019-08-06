İçişleri Bakanlığından STK'ler ile iş birliği kamu spotu

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce "Bir Elin Nesi Var" adlı kamu spotu hazırlandı.

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelindeki kamu ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği içerisinde çalışmalarının teşvik edilmesi amacıyla hazırlanan, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından onaylanan, "Bir Elin Nesi Var" adlı 45 saniyelik kamu spotu yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Avrupa Birliği'nin ortak finansmanıyla hazırlanan videoda birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Kaynak: AA