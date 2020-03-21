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İçişleri Bakanlığından valiliklere "asker uğurlaması" uyarısı

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği yazı ile vatandaşların toplu olarak katıldığı asker uğurlama törenlerinin gerçekleşmesine geçici süreyle izin verilmemesini istedi.

21.03.2020 11:21 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:21
İçişleri Bakanlığından valiliklere
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği yazı ile vatandaşların toplu olarak katıldığı asker uğurlama törenlerinin gerçekleşmesine geçici süreyle izin verilmemesini istedi.

İçişleri Bakanlığı 81 İl valiliğine asker uğurlama töreniyle ilgili bir yazı gönderdi. Bakanlık, valiliklerden askere uğurlama törenlerinde vatandaşların toplu olarak bir araya gelmesi korona virüs salgını riskini artıracağı için bu faaliyetlerin geçici süreyle gerçekleşmesine izin verilmemesini istedi.

Bakanlık tarafından valiliklere gönderilen yazıda korona virüs (Covid-19) salgınından; vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla vatandaşların toplu olarak bulundukları bazı umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması, düğün, konferans, seminer vb. toplantıların geçici süreliğine ertelenmesi olmak üzere birçok farklı tedbir alındığı hatırlatıldı.

Yazıda, alınan tedbirlere ilave olarak; askere alma süreci kapsamında, askere gidecek olan vatandaşlar için toplu olarak askere uğurlama törenlerini düzenlendiği, bu durumun ise salgın riskini artıracağı değerlendirildiğinden, bu tür faaliyetlerin geçici süreliğine gerçekleşmemesi gerektiği belirtildi. Valiliklerden, bu kapsamda anılan faaliyetlere geçici süreyle izin verilmemesi için İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarından gerekli kararların alınarak, vatandaşlara duyurulması, kararlara uymayanlar hakkında gerekli idari ve adli işlemlerin yapılması istendi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Politika

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