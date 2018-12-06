İçişleri Bakanlığının "İzdes" Projesi

06 Aralık 2018 Perşembe 13:12



06 Aralık 2018 Perşembe 13:12

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin vatandaşa sunulan hizmetlerin kalitesini iyileştirmeye yönelik kurgulanmış bir sistem olduğunu bildirdi.Erdil, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan İzleme Değerlendirme Sistemi (İZDES) projesi kapsamında geldiği Yozgat'ta Vali Kadir Çakır'ı ziyaret etti.Ziyaretin ardından Erdil, Valilik Toplantı Salonu'nda, Vali Çakır, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ile toplantı yaptı.Toplantı sonrası gazetecilere açıklama yapan Erdil, Yozgat'a İçişleri Bakanlığının, kamuya ve vatandaşa sunduğu hizmetlerin etkinliğini, verimliliğini değerlendirmek için geldiklerini söyledi.Vatandaş memnuniyeti ve vatandaşa sunulan hizmetlerin erişilebilirliğini, ulaşılabilirliğini kolaylaştırmanın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin en önemli özelliklerinden biri olduğunu aktaran Erdil, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye'de yeni bir yönetişim sistemi oluştu. Bu yeni yönetişim sistemi veya hükümet modeli, vatandaş odaklı, vatandaşa sunulan hizmetlerin kalitesini iyileştirmeye yönelik bir yapı ile kurgulanmış bir sistem." diye konuştu.İçişleri Bakanlığı olarak bir yılı aşkın süredir İZDES ile birlikte vatandaşa sunulan hizmetleri iyileştirmek ve vatandaşın erişimini kolaylaştırmak üzere çalışma yürüttüklerini dile getiren Erdil, sözlerini şöyle sürdürdü:"Ürettiğimiz ve vatandaşa sunduğumuz hizmetleri sahada izleyip, değerlendirip, iyileştirmeye çalışıyoruz. Bu hizmetler, kolluk birimlerimizin ürettiği geliştirdiği ve sunduğu güvenlik yönetimine ilişkin hizmetlerdir. Bunlar asayiş, organize suçlar, terörle mücadele, narkotik, trafik gibi toplumun güvenliğini sağlayan hizmetler. Vatandaşın doğumundan başlayıp ölümüne kadar devam eden nüfus ve vatandaşlık hizmetleri. Göç ve AFAD hizmetleri gibi vatandaşın içinde bulunduğu ve ihtiyaç duyduğu hizmetlerdir. Bu hizmetlerin sahadaki değerlendirmesini almak ve iyileştirmek için bu projeyi bir yılı aşkın süredir sürdürüyoruz, o çerçevede Yozgat'tayız."Erdil, Yozgat'ta sivil toplum kuruluşları, odalar, dernek temsilcileri ve muhtarlar ile istişarede bulunacaklarını, vatandaşlardan geri bildirim alıp onların değerlendirme ve izlenimlerine göre çalışmalarını şekillendireceklerini kaydetti.Vali Kadir Çakır da Erdil'e Yozgat'ı ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.Valilik şeref defterini imzalayan Erdil, daha sonra Valilikte oluşturulan "açık kapı" birimini gezdi.