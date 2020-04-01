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İçişleri Bakanlığının pazar genelgesi uygulamaya geçti

İçişleri Bakanlığının Korona virüs önlemleri kapsamında pazar yerleri için yayınladığı ek genelgenin ardından önlemler arttırıldı.

01.04.2020 12:05 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:06
İçişleri Bakanlığının pazar genelgesi uygulamaya geçti
İçişleri Bakanlığının Korona virüs önlemleri kapsamında pazar yerleri için yayınladığı ek genelgenin ardından önlemler arttırıldı.
Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığının son yayınladığı ek genelgede alınan ilave önlemlerin ardından pazar alanlarındaki gerekli düzenlemeler yaparken, denetimleri sıklaştırdı. Ekipler ayrıca pazar esnafına maske ve eldiven dağıttı. Konuya ilişkin İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Altındağ Belediyesi Zabıta Şube Müdürü Nuri Yazar, genelge doğrultusunda gerekli giriş çıkış noktaları oluşturduklarını ve vatandaşların ateşleri ölçülerek pazar alanına alındıklarını ifade etti. Yazar ayrıca pazar alanlarında yoğunluk yaşanmaması adına vatandaşların sabah saatlerinde gelmelerini tavsiye etti.
"YAYINLANAN GENELGEYE GÖRE ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK VE BARİYERLERİMİZİ GETİRDİK"
Pazar alanında bariyerler ile önlemlerini aldıklarını belirten Altındağ Belediyesi Zabıta Şube Müdürü Yazar, "Yayınlanan genelgeye göre önlemlerimizi aldık ve bariyerlerimizi getirdik. Vatandaşın sağlığı her şeyden önemli. Korona virüs salgını nedeniyle bu önlemleri almış bulunmaktayız. Giriş ve çıkışları tek taraflı yapılması için iki kapı oluşturuldu. Ekiplerimiz gelenlerin ateşlerini ölçüyor. Yüksek ateşli olanlar için gerekli önlemleri alıyorlar. Pazar alanına çocuk, 65 yaş ve üzeri hiçbir vatandaşımız alınmıyor" dedi.
"YOĞUNLUĞUN DAHA AZ OLMASI İÇİN SABAH SAATLERİNDE GELMELERİNİ TAVSİYE EDİYORUZ"
Vatandaşlarında gerekli önlemleri almasını isteyen Yazar, "Pazara kalabalık şekilde gelmesinler. Ekiplerimizin ikazlarına uysunlar. Girişlerdeki sosyal mesafeyi korusunlar. Tezgah sayılarına göre en az iki katı olmak kaydıyla vatandaşlarımızı almak zorundayız. Pazarlarda öğlenden sonra özellikle akşama doğru çok yoğun olduğundan, genelge gereği de saat 19.00'da kapanması gerektiğinden pazar alanına alamıyoruz. Bu yoğunluğun daha az olması için sabah saatlerinde gelmelerini tavsiye ediyoruz" diyerek açıklamasını sonlandırdı.
(Yunus Emre Kartal - Nurullah Geylani/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Altındağ Belediyesi, Güncel
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