12.06.2019 14:15
Haberler»Güncel » Haber

İçişleri: Beytüşşebap'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri: Beytüşşebap

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak- Beytüşşebap kırsalında gerçekleştirilen 'Atmaca 2019-241 S¸ehit Jandarma Yzb. Ali Alkan-57 Operasyonu'nda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak- Beytüşşebap kırsalında gerçekleştirilen 'Atmaca 2019-241 S¸ehit Jandarma Yzb. Ali Alkan-57 Operasyonu'nda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak-Beytüşşebap kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen 'Atmaca 2019-241 S¸ehit Jandarma Yüzbaşı Ali Alkan-57 Operasyonu' kapsamında  2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.


- Ankara
Kaynak: DHA
Şırnak, Ali Alkan, Jandarma, Beytüşşebap, Güncel