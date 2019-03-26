Kaynak: İHA

- İçişleri Eski Bakanı Efkan Ala: "Bütün dünyanın gözü 31 Mart seçimlerinde"BURSA - Dünyanın gözünün Türkiye'deki 31 Mart seçimlerinde olduğunu belirten İçişleri Eski Bakanı Efkan Ala, "Ona göre bizim dünya arenasındaki masada söz sahipliğimiz belirlenecek" dedi. Seçim çalışmaları kapsamında, Mudanya Esnaf Odası, Dağ-Der ve Erzurumlular Derneğini ziyaret eden İçişleri Eski Bakanı Efkan Ala, sevgiyle kucaklandı. Vatandaşların büyük teveccühünü gören Ala, "Bizim gücümüz sizlerin bize sandıkta gösterdiği destektir. O güç olduğu sürece bizim önümüzde kimse duramaz. 15 Temmuz'da, Gezi olaylarında ve kapatma davalarında bunu gördük. Bu başarının altında vatandaşlarımızın imzası vardır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özelliği ise korkak değil ve iradeyi iyi temsil ediyor. Hepsi bir araya geldiği zaman Türkiye'de yönetim iklimi oluşuyor" dedi.Büyük güçlerin ekonomik olarak didiştiği bir zamanda olduğumuz belirten Ala, "Bölgemizin haritalarının yeniden çizildiği bir süreçle karşı karşıyayız. Böyle bir zamanda didişmenin alemi yok. Birlikteliğin çok faydası vardır. Bu ülkeyi koruyup gözümüz gibi ileriye taşımalıyız. Dünyanın en güçlü 10 ülkesi arasına girmek için emin adımlarla ilerliyoruz. biz tarihimizin bize yüklediği sorumluluğu yerine getirmeliyiz" diye konuştu.Türkiye'den bakıldığında 31 Mart'ın bir yerel seçim gibi göründüğünü belirten Ala, "Ama ABD'den, Yeni Zelanda'dan, Moskova'dan veya Güney Afrika'dan bakınca bu yerel seçim olarak görülmüyor. Yerel ama etkisi uluslar arası bir seçime gidiyoruz. Bizim kadar bu saydığımız ülkeler de Türkiye'de 31 Mart akşamını merak ediyorlar. Türkiye, 1 Nisan sabahına nasıl uyanacak. Erdoğan desteğini kaybedecek mi kaybetmeyecek mi? O zaman bu yerel seçim olarak değerlendirilebilir mi? Destek azalırsa, başka türlü muamele gösterecekler. Desteğini arttırdıysa, masa başka bir yer açacaklar. Bu seçimler önümüzdeki 4,5 seneyi nasıl değerlendireceğine karşı verilecek seçimler olacak. Destek azaldığı zaman ne olduğunu 7 Haziran'da gördük. Bütün terör örgütleri Türkiye'ye saldırıya geçti" şeklinde konuştu.