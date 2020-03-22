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İçişleri: Mardin'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Mardin kırsalında jandarma ekiplerinin operasyonunda, 1 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

22.03.2020 15:19 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:19
İçişleri: Mardin'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Mardin kırsalında jandarma ekiplerinin operasyonunda, 1 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar Operasyonu'nda, bugün 1 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

ANKARA, -


Kaynak: DHA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Mardin, Güncel

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