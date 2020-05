İçişleri'nden emniyet teşkilatına karşı yapılan "Provokatif Kampanya" ile ilgili açıklama

Kaynak: İHA

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, son günlerde sosyal medyada emniyet teşkilatını yıpratmaya yönelik paylaşılan video ve görsellerin sunulduğu ve bu paylaşımların giderek "provokatif bir kampanya" halini aldığı gerekçesiyle bir açıklama yayımladı.Çataklı, son günlerde sosyal medya üzerinden çoğunlukla içeriği ve arkasındaki hadiseler teyit edilmeden, emniyet teşkilatını yıpratmaya yönelik birtakım video ve görsellerin paylaşıldığını belirterek, "Bu teyitsiz görüntüler bazı basın yayın kuruluşlarınca da kamuoyuna servis edilmektedir. Söz konusu bu paylaşımların artması ve giderek 'provokatif bir kampanya' halini alması üzerine açıklama yapılmasına gerek duyulmuştur" ifadelerini kullandı.Emniyet teşkilatının, dünyadaki emsalleri içinde gerek kapasitesi gerekse kurum kültürü itibariyle öne çıkan; terör, uyuşturucu, asayiş suçları başta olmak üzere, vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak için 7/24 görev yapan tam 175 yıllık bir kurum olduğunu ifade eden Çataklı, şunları kaydetti:"Üstlendiği pek çok görevde olduğu gibi emniyet teşkilatımız, dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgını sürecinde de fedakarca görev yapmış, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları'nda görev alarak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının temin edilmesi noktasında canla başla çalışmışlardır. Ancak; son dönemlerde doğruluğu ve yanlışlığı araştırılmadan gündeme getirilen bazı münferit olaylara ait birtakım video ve görseller sosyal medya hesaplarından paylaşılmakta, buradan oluşturulan olumsuz ve yanlış algı teşkilatımızın tüm çalışmaları genellenmekte, bu sayede polisimiz ve emniyet teşkilatımız, toplum nezdinde yıpratılmaya çalışılmaktadır. Sıklıkla şahit olduğumuz bu tavır, bugün de bir başka olay üzerinden özellikle malum 'Tele 1' adlı televizyon kanalı tarafından 'polis zorbalığı' gibi çirkin ve yakışıksız ifadelerle tekrarlanmış, Polis Teşkilatımız haksız yere itham edilmiştir."175 yıllık gurur abidesi bir teşkilat için kullanılan ifadeleri "ucuz ve yakışıksız" olarak nitelendiren ve asla kabul edilemeyeceğini açıkça ifade eden Çataklı, "Bütün bunların yanı sıra İçişleri Bakanlığı, bünyesindeki tüm kolluk birimlerinin faaliyetlerinin insan hak ve hürriyetleri noktasından etkin şekilde denetlenebilmesi amacıyla, '6713 sayılı Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun' uyarınca Bakanlığımız bünyesinde 'Kolluk Gözetim Komisyonu' kurulmuş ve 2019 yılında faaliyetine başlamıştır. Söz konusu sistem, Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak, kolluk şikayet sisteminin daha etkili ve hızlı işlemesi ile saydamlık ve güvenilirliği geliştirmek üzere; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatında görevli kolluk personelinin işlediği iddia edilen suçlarla veya disiplin cezasını gerektiren eylem, tutum veya davranışlarıyla ilgili olarak, idari merciler tarafından yapılan ya da yapılması gereken iş ve işlemlerin merkezi bir ortamda kayıt altına alınması ve izlenmesi sağlanmaktadır" ifadelerini kullandı.Bu kapsamda, Kolluk Gözetim Komisyonu'na 15 Mayıs 2020 itibariyle toplam da 10 bin 914 ihbar ve şikayet başvurusu hakkında işlem yapıldığını aktaran Çataklı, "Sosyal medyada paylaşılan bu tür münferit olaylar da komisyonumuzca değerlendirilmekte olup, sorumluları hakkında gerekli işlemler yapılmaktadır" ifadelerini kaydetti.Ayrıca emniyet personeli ile ilgili olarak; 2018 yılında 36 bin 828, 2019 yılında 41 bin 307, 2020 yılında 12 bin 978 muhakkik-müfettiş görevlendirilmesi yapıldığını bildiren Çataklı, "Muhakkik-müfettişlerce yapılan incelemeler ve değerlendirmeler neticesinde; 2018 yılında 14 bin 575, 2019 yılında 15 bin 949, 2020 yılında 4 bin 58 disiplin işlemi kararı alınmıştır. Bu verilerden de anlaşıldığı üzere görevle ilgili her türlü ihbar ve şikayet değerlendirilmekte, varsa olumsuzluklar başta valilikler olmak üzere ilgili birimlerimizce kamuoyuyla da paylaşılmaktadır" aktarımında bulundu.Emniyet ve Jandarma teşkilatlarının her ikisinin de, iki asra yakın mazisi olan köklü kurumlar olduğunu, bu teşkilatların temelinin ise disiplin olduğunu ve başarılarının altında da disiplinin olduğunu kaydeden Çataklı, şu ifadeleri kullandı:"330 bin 450 personeli bulunan Emniyet Teşkilatımızın, henüz doğruluğu bile tespit edilmemiş bazı görseller üzerinden, kim oldukları ve maksadı tarafımızca bilinen bazı çevrelerce yıpratılıp linç edilmesine hukuk çerçevesinde mani olmak, bu köklü kurumlarımızın itibarlarını korumak ve millete hizmet etmelerinin önündeki art niyetli her türlü engeli kaldırmak, elbetteki önceliklerimiz arasındadır. Vatandaşlarımızın huzur ve güveninin teminatı olan Polis Teşkilatımız, 175 yıldır olduğu gibi bundan sonraki süreçte de, kanunlara ve kurallara uygun şekilde görevine devam edeceği gibi bu tarz maksatlı yıpratmalara karşı hukuk çerçevesinde gerekli tüm adımlar kararlılıkla atılacaktır." - ANKARA