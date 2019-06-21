21.06.2019 11:53
Haberler » Güncel » Haber

İçişleri: Siirt'te 6 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri: Siirt

İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında gerçekleştirilen 'Kurt Kapanı 2019-23' operasyonunda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı , Siirt 'in Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında gerçekleştirilen 'Kurt Kapanı 2019-23' operasyonunda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında bugün Siirt'in Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında İl Jandarma Komutanlığı unsurları ve Polis Özel Harekat timlerince hava destekli gerçekleştirilen 'Kurt Kapanı 2019-23' opersayonunda 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

ANKARA,


Kaynak: DHA
Siirt , Güncel

Son Dakika Haberleri
12:47Kütahya Kırklar Kız İmam Hatip Lisesi program okulu oldu
12:46TEZCAN KIZILELMA'YA AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS-ARŞİV
12:46Sosyal medyadan terör propagandası yapan erlere gözaltı
12:45İçişleri Bakanı Soylu'dan Küçükkaya ve İmamoğlu'na tepki: "İki ahlaksız var"
12:45Akıma kapılan karga, elektrik kesintisine neden oldu
12:45Vali Akın'dan yapımı devam eden okullarda inceleme
12:44Büyükşehir ve ilçe belediye personellerine bütçe eğitimi verildi