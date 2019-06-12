12.06.2019 08:53
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İçişleri: Tendürek'te 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri: Tendürek

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde gerçekleştirilen 'S¸ehit Jandarma Er Gürdeniz Erdoğmuş Operasyonu'nda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


İçişleri Bakanlığı,  Van'ın Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde gerçekleştirilen 'S¸ehit Jandarma Er Gürdeniz Erdoğmuş Operasyonu'nda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Van-Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan hava destekli 'S¸ehit Jandarma Er  Gürdeniz Erdoğmuş Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

ANKARA,


Kaynak: DHA
Van, Jandarma, Güncel