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İçişleri: 'Tolhildan Azat' kod adlı Ramazan Güçer teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucunda 2010 yılında terör örgütüne katılan 'Tolhildan Azat' kod adlı Ramazan Güçer'in güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

17.03.2020 11:13 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:13
İçişleri: 'Tolhildan Azat' kod adlı Ramazan Güçer teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucunda 2010 yılında terör örgütüne katılan 'Tolhildan Azat' kod adlı Ramazan Güçer'in güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, emniyet ve jandarma birimlerinin, ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda, bölücü terör örgütünde çözülmenin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda bugün Ağrı Emniyet İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerinin ikna çalışmaları neticesinde; 2010 yılında terör örgütüne katılan 'Tolhildan Azat' kod adlı Ramazan Güçer güvenlik güçlerine teslim olmuştur. Böylelikle bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 63'e yükselmiştir" denildi.


Kaynak: DHA

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