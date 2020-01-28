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İçişleri ve Sağlık Bakanlarından depremzede aileye taziye ziyareti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'daki depremde hayatını kaybeden Sena Karaman'ın ailesini ziyaret edip taziye dileklerinde bulundu.

28.01.2020 14:37 | Son Güncelleme: 28.01.2020 14:42İçişleri ve Sağlık Bakanlarından depremzede aileye taziye ziyareti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'daki depremde hayatını kaybeden Sena 'ın ailesini ziyaret edip taziye dileklerinde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'daki depremde yıkılan Sürsürü Mahallesindeki Dilek Apartmanının enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Sena Karaman'ın ailesini ziyaret edip taziye dileklerinde bulundu. Sürsürü Mahallesinde bulunan taziye evine giden bakanlar, aileye baş sağlığı dileklerini iletti. Taziye çıkışı vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinleyen bakanlar, helikopterle Sivrice ilçesine geçti. - ELAZIĞ

fahrettin koca, Süleyman Soylu, Karaman, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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