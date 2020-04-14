Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İçme sütü üretimi yüzde 9,3 arttı

Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi yüzde 9,3 artarak 130 bin 525 ton olarak gerçekleşti.

14.04.2020 10:21 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:21
İçme sütü üretimi yüzde 9,3 arttı
Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi yüzde 9,3 artarak 130 bin 525 ton olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Şubat ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verisini açıkladı. Buna göre, ticari süt işletmelerince Şubat ayında 792 bin 223 ton inek sütü toplandı. Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı yüzde 5,5 arttı, Ocak-Şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 arttı.

Şubat ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi yüzde 9,3 artarak 130 bin 525 ton olarak gerçekleşti. Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre içme sütü üretimi yüzde 9 artarak 276 bin 793 ton olarak gerçekleşti.

Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 4,2 artarak 87 bin 213 ton, Ocak-Şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 artarak 179 bin 202 ton olarak gerçekleşti.

Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre kaymak üretimi yüzde 8,8, inek peyniri üretimi yüzde 8,2, ayran üretimi yüzde 8, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 5,7, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 4,5, tereyağı üretimi yüzde 3,1 artarken, yağsız süt tozu yüzde 9,8 ve azaldı.

Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre ayran üretimi yüzde 10,9, tereyağı üretimi yüzde 4,5, inek peyniri yüzde 4,1, kaymak üretimi yüzde 1,3, tam yağlı süt tozu yüzde 1,3, artarken, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 7,4 ve yağsız süt tozu yüzde 11 azaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Son başvuru tarihi 5 Mayıs! TÜBİTAK 99 personel alacak Ekonomi
Son başvuru tarihi 5 Mayıs! TÜBİTAK 99 personel alacak
IMF, koronavirüsle mücadele eden 25 ülkeye borç verecek Ekonomi
IMF, koronavirüsle mücadele eden 25 ülkeye borç verecek
Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak Ekonomi
Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın teşkilat yapısı değiştirildi Ekonomi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapısı değiştirildi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
Erdoğan’dan özel bankalara sert tepki: Hiç de iyi imtihan vermiyorlar Ekonomi
Erdoğan'dan özel bankalara sert tepki: Hiç de iyi imtihan vermiyorlar
Rekabet Kurulu üç otomotiv firması hakkında soruşturma açtı Ekonomi
Rekabet Kurulu üç otomotiv firması hakkında soruşturma açtı
Borsadaki şirketlerin piyasa değeri dudak uçuklattı! Zirvede Koç var Ekonomi
Borsadaki şirketlerin piyasa değeri dudak uçuklattı! Zirvede Koç var
Haberler ›› Ekonomi ››İçme sütü üretimi yüzde 9,3 arttı - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

10:49: TİM'den 40 Talep, Devletten 40 Jet Çözüm - Ekonomi 10:46: Avrupa borsaları güne yükselişle başladı - Ekonomi 10:44: Tarım ÜFE martta arttı - Ekonomi 10:42: Rusya'da doğrudan yabancı yatırımlar durma noktasına geldi - Ekonomi 10:41: Kibar Holding'ten koronavirüs dayanışmasına destek - Ekonomi 10:10: Son başvuru tarihi 5 Mayıs! TÜBİTAK'a 99 personel alınacak - Ekonomi 09:30: Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağını yetersiz bulan İmamoğlu, İstanbul için çağrısını yineledi - Haberler 01:52: Sosyal medya yorumlarına isyan eden hemşire: Kendinize gelin - Haberler