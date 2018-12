İçme Suyu Arıtma Tesisi Avrupalı Misafirlerden Tam Not Aldı

07 Aralık 2018 Cuma 15:20



07 Aralık 2018 Cuma 15:20

Bedriye ve Kadir Uysal Ortaokulu'nun da ortak olduğu Erasmus Plus Projesi kapsamında Uşak'a gelen Danimarka, Letonya, İtalya, Yunanistan, Portekizli öğrenciler ve öğretmenler Uşak'ın Banaz İlçesi'nde bulunan ve Uşak Belediyesi tarafından ciddi yatırımlarla desteklenen Küçükler Barajı ve Küçükler İçme Suyu Arıtma Tesisi'ni ziyaret etti.Küçükler Barajı'nın ve Küçükler Arıtma Tesisi'nin şehre ulaştırdıkları içme suyunun geçtiği aşamaları Bedriye ve Kadir Uysal Ortaokulu'nun öğrencilerine ve okulun dahil olduğu Erasmus Plus Projesi'nin yurtdışından gelen katılımcılarına tanıtıldı. Gelen katılımcılarla bizzat ilgilenen Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'ne bağlı görevli kimyager Deniz Turgut, kente sağlanan suyun pek çok arıtma işleminden geçerek en doğal haliyle halka ulaştırıldığını ve su konusunda Uşak'ın çok avantajlı bir kent olduğunu söyledi.Kafileye Uşak'ın su kaynaklarını yerinde ve detaylı bir şekilde anlatan Turgut, Uşak Belediyesi'nin yapmış olduğu bu ciddi yatırımlardan birisinin de Küçükler İçme Suyu Arıtma Tesisi olduğunu belirtti. Tesiste kullanılan arıtma sisteminin son teknolojide bir sistem olduğunu ve Türkiye'de ilk olarak Uşak'ta kullanıldığını aktardı."Su kimyasallara temas etmiyor"Uşak'ın 3 adet su kaynağı olduğunu, bunların Murat Dağı'nın eteklerinden süzülen Çokrağan Doğal Kaynak Suyu, Küçükler Barajı'nda bulunan su ve kuyulardan verilen sular olduğunu belirten Turgut, bu suların Uşak'ın ihtiyacını tamamen karşıladığını belirtirken burada elde edilen suyun doğal ve sağlıklı bir şekilde Uşak'a vatandaşların evlerine ulaştırıldığını söyledi. Kente ulaştırılan suyun çelik bir boruyla hiçbir kimyasalla temas etmeden halka aktarıldığının altını çizen Turgut, halkı endişelendiren asparagas haberlere inanılmaması gerektiği konusunda da bilgilendirme yaptı."Misafirlere Uşak'ın milli tadı olan tarhana çorbası ikram edildi"Erasmus Plus Projesinin konusunun su olması nedeniyle çeşitli incelemelerde bulunan kafile, Uşak'ta su arıtma sisteminin kendi ülkelerinden farklılıklara şahit olurken, tesisi çok beğendiklerini dile getirdi. Arıtma tesisinde misafirlere ayrıca Uşak'ın milli tadı olan tarhana çorbası ikram edildi.Tesisi gezen okulun öğrencileri daha önce suyun nasıl tedarik edildiği hakkında bir bilgileri olmadığını, buraya gelince öğrendiklerini dile getirdi. Bu işlemin zorluğuna şahit olan öğrenciler, edindikleri bu bilgiler sonucunda artık dışarıdan su almayacaklarını yalnızca çeşmeden gelen suyu içeceklerini dile getirdiler. - UŞAK