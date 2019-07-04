04.07.2019 13:54
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İçme suyu arızaları koordineli bir şekilde gideriliyor

İçme suyu arızaları koordineli bir şekilde gideriliyor

HATSU, oluşan arızalara ve sorunlara hızlı bir şekilde yapılan müdahaleler sayesinde kalıcı çözümler geliştirildiğini duyurdu.

Vatandaşlardan ALO 185 HATSU Çağrı Merkezi'ne gelen şikâyetlerin koordineli bir şekilde gerekli birimlere iletildiğini belirten Genel Müdürlük, her geçen gün müdahale sürecinin hızlandırıldığını vatandaş memnuniyeti odaklı hizmetlerin devam ettiğini açıkladı.

Arsuz ilçesinde ana içme suyu şebekesinde oluşan arızalara müdahale eden HATSU, Konacık ve Akçalı Mahallelerinde oluşan arızalarda su kaybını önlemek adına hızlı bir müdahale gerçekleştirildiğini ayrıca eskiyerek deforme olan, paslanan ve toprakla tıkanan hatları yenilemek için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Kaynak: Bültenler
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