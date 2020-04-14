Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

İçme suyu borusu patladı

Adıyaman'da bir mahalleden geçen ana su borusunun patlaması sonucu bir cadde de su taşkını oluştu.

14.04.2020 19:24 | Son Güncelleme: 14.04.2020 19:27
Adıyaman 'da bir mahalleden geçen ana su borusunun patlaması sonucu bir cadde de su taşkını oluştu.
Alınan bilgiye göre, Eskisaray Mahallesi'nden geçen ana su borusu henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı patladı ve Gölbaşı Caddesi'nin büyük bölümü su altında kaldı.
Trafik ekipleri, caddeyi trafiğe kapattı. Bu arada cadde üzerindeki yolda çökmeler meydana geldi.
Belediye görevlileri ve itfaiye ekipleri caddedeki suyu tahliye etmek için çalışma başlattı. İçme suyu borusu patladı

Kaynak: AA

Etiketler: Adıyaman, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı Koca: Salgın Türkiye’de düşüşe geçti Haberler
Sağlık Bakanı Koca: Salgın Türkiye'de düşüşe geçti
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş Haberler
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş
Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı Haberler
Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı
Salgına karşı İtalya’yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj Haberler
Salgına karşı İtalya'yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj
Çılgın rakam! Prens Selman, İngiliz kulübünü satın alıyor Haberler
Çılgın rakam! Prens Selman, İngiliz kulübünü satın alıyor
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı Haberler
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı Haberler
İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı
Haberler ›› Güncel ››İçme suyu borusu patladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:08: Bakan Koca: "Son 24 saatte vaka sayısı 4 bin 62, vefat sayısı 107 oldu, toplam vefat sayısı 1403'e... - Haber 20:08: Koca: "Bugüne kadar temas zincirindeki 261 bin 989 kişi tespit edildi. - Haber 20:08: İnsan Hakları İzleme Örgütünden Yunanistan'a refakatsiz çocuk sığınmacılar serbest bırakılsın... - Haber 20:08: Milli Dayanışma Kampanyası'na kumbarasındaki parayla katıldı - Haber 20:07: FLAŞ - Haber 19:50: Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'deki vaka sayısı dördüncü haftada düşüşe geçti - Haber 18:07: Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı - Haberler