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İçme suyu borusu patladı, kamyon çöken yolda saplandı

Tokat'ta içme suyu hattının patlaması sonucu çöken yola kamyon saplanarak mahsur kaldı.

İçme suyu borusu patladı, kamyon çöken yolda saplandı
05.05.2020 19:15 | Son Güncelleme: 05.05.2020 19:15
Tokat'ta içme suyu hattının patlaması sonucu çöken yola kamyon saplanarak mahsur kaldı.

Edinilen bilgiye göre; Tokat- Niksar karayolu Çedaş kavşağı yakınlarında içme suyu hattının patlaması sonucu yol suyla kaplandı. Su dolu yolda ilerleyen Cengiz Sarıdemir idaresindeki kamyonun ön tarafı asfaltın çökmesi sonucu suya gömüldü. Neye uğradığını şaşıran sürücü kamyondan inerek yardım istedi. Olay yerine sevk edilen trafik ekipler tarafından duble yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı. Yola saplanan araç ise çekici tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı. Tokat Belediyesi ekipleri tarafından su kesilerek yolda iş makineleri ile çalışma başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA

Etiketler: Niksar, Çedaş, Tokat, 3. Sayfa, Haber
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