İçme Suyu Borusuna Giren Ağaç Kökü Köylüyü Mağdur Etti

Karaman
Merkeze Bağlı Çavuşpınar köyünde, içme suyu borusunun içine giren ağaç kökü köy halkını mağdur etti.
Suyun az aktığı yönündeki ihbarlar üzerine hattı kontrol eden İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışma yaptı. Yıllar önce döşenen içme suyu hattını açan ekipler su borusunun içerisinde 4 metre uzunluğunda kunduz adı verilen ağaç kökü tespit etti. Ekipler, sıkıntılı yerlerdeki boruları değiştirerek sorunu çözdü.
Karaman İl Genel Meclis Başkanı Adem Kapar, yaptığı açıklamada, yoğun şikayetler üzerine köyün içme suyu hattını tamamen açtıklarını söyledi.
Gördükleri manzaranın kendilerini şaşkına çevirdiğini ifade eden Kapar, "Hat eski olduğu için zamanla kırılan yerlerden ağaç kökleri boruların içine girmiş. Hele bir yerde bu kökler 4 metre uzamış. Bunlar temizlendi. Sıkıntılı yerlerde değiştirme çalışması yapıldı ve köylümüz suya kavuştu. Ekiplerimize teşekkür ediyorum." dedi
Karaman
Kaynak: AA