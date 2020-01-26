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İçme suyu hattından 20 metrelik ağaç kökü çıktı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Soma ilçesine bağlı Göktaş Mahallesi'nde içme suyu hattında yaşanan arızaya müdahale etti.

26.01.2020 11:40 | Son Güncelleme: 26.01.2020 11:45İçme suyu hattından 20 metrelik ağaç kökü çıktı
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, ilçesine bağlı Göktaş Mahallesi'nde içme suyu hattında yaşanan arızaya müdahale etti. Ekipler hattın içerisinde, arızaya neden olan 20 metrelik ağaç kökü çıkardı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, içme suyu hatlarında yaşanan arızalara anında müdahale ediyor. Ekiplerin bakım onarım için kazı yaptıkları esnada şaşkınlığa neden olan durumlara sürekli bir yenisi ekleniyor. Soma ilçesine bağlı Göktaş Mahallesi'nde su basıncının düşmesi nedeniyle çalışma gerçekleştirildi. İçme Suyu Daire Başkanlığına ekipler, hat içerisinde tıkanmaya sebep olan tam 20 metre uzunluğunda kunduz adı verilen ağaç kökü çıkardı. Hattaki sorunun giderilmesinin ardından hanelere ulaşan suyun yeniden sağlıklı şekilde akışı sağlandı.

"MASKİ ile sorun ortadan kalkıyor"

Göktaş Mahalle Muhtarı Bahri Yılmaz, "MASKİ ekipleri, mahallemizdeki içme suyu hattının bakım onarım çalışmaları sırasında tıkanıklığa sebep olan ağaç kökünü çıkardı. 20 metre uzunluğundaki kunduz (ağaç kökü) herkesi şaşırttı. Çalışma ile suyun akışı tekrar düzeldi. Sorun da giderilmiş oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Soma, Güncel

Kaynak: İHA

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