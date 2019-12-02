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İçme Suyu hattından 6 metrelik ağaç kökü çıktı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

02.12.2019 14:42 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:42İçme Suyu hattından 6 metrelik ağaç kökü çıktı

Bu kapsamda, ilçesine bağlı Mahallesinde içme suyu seviyesinin azalması üzerine MASKİ ekipleri harekete geçti.

Mahallede yapılan incelemeler sonrasında hattın içerisinde kunduz olarak bilinen ağaç kökü olduğu tespit edildi. Ekipler yaptıkları çalışma ile hattın içerisini tamamen kaplayan ağaç kökünü çıkardı. 6 metre uzunluğundaki ağaç kökünün hattın içerisinden temizlenmesinin ardından mahalle yeninden kesintisiz suya kavuştu. Vatandaşlar da hattın içerisinden çıkan ağaç kökünü görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güneşli, Gördes, Güncel

Kaynak: Bültenler

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