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İçme suyu hattından 6 metrelik ağaç kökü çıktı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü'nün Gördes ilçesinde içme suyu hattında yaptığı çalışmalarda içme suyu hattından 6 metrelik ağaç kökü çıkarıldı.

02.12.2019 17:04 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:20İçme suyu hattından 6 metrelik ağaç kökü çıktı
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü'nün ilçesinde içme suyu hattında yaptığı çalışmalarda içme suyu hattından 6 metrelik ağaç kökü çıkarıldı.
Mahallesi'nde içme suyu seviyesinin azalması üzerine çalışma başlatan MASKİ ekipleri, yaptıkları incelemelerde hattın içerisinde halk arasında "kunduz" olarak bilinen ağaç kökü bulunduğunu tespit etti.
Yapılan çalışma sonunda hattın içerisini tamamen kaplayan 6 metre uzunluğunda ağaç kökünün çıkarılmasıyla mahalle sakinleri yeniden suya kavuştu.
Hattın içinden çıkan 6 metrelik ağaç kökünü gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güneşli, Gördes, Güncel

Kaynak: AA

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