İcra müdür yardımcısı, zimmetten tutuklandı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, müfettiş raporuyla zimmetine para geçirdiği belirlenerek gözaltına alınan İcra Müdür Yardımcısı Sertaç Müşteri (37) tutuklandı.

Fethiye İcra Dairesi'ne ait banka hesaplarında inceleme yapan Adalet Bakanlığı müfettişleri, 210 bin liranın usulsüz olarak başka hesaplara aktarıldığını tespit etti. Yapılan araştırmada, paranın İcra Müdür Yardımcısı Sertaç Müşteri tarafından başka hesaplara aktarıldığı tespit edildi. 2019 yılı mayıs ayı kararnamesiyle Yozgat'ın Sorgun ilçesine tayin olan Müşteri, ifadesi alınmak üzere Fethiye'ye çağrıldı. Savcılık kararı sonrasında gözaltına alınan Sertaç Müşteri, emniyetteki işlemleri sonrası geçen çarşamba günü sevk edildiği adliyede tutuklandı. Ayrıca Fethiye İcra Dairesi'nde görev yapan bazı memurlar hakkında da mal varlıklarının nasıl edinildiğine dair araştırma başlatıldığı öğrenildi.