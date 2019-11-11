Haberler » Güncel » İcra müdür yardımcısı, zimmetten tutuklandı - Haber

İcra müdür yardımcısı, zimmetten tutuklandı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, müfettiş raporuyla zimmetine para geçirdiği belirlenerek gözaltına alınan İcra Müdür Yardımcısı Sertaç Müşteri (37) tutuklandı.

11.11.2019 13:55 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:55İcra müdür yardımcısı, zimmetten tutuklandı

MUĞLA'nın ilçesinde, müfettiş raporuyla zimmetine para geçirdiği belirlenerek gözaltına alınan İcra Müdür Yardımcısı Sertaç Müşteri (37) tutuklandı.

Fethiye İcra Dairesi'ne ait banka hesaplarında inceleme yapan Adalet Bakanlığı müfettişleri, 210 bin liranın usulsüz olarak başka hesaplara aktarıldığını tespit etti. Yapılan araştırmada, paranın İcra Müdür Yardımcısı Sertaç Müşteri tarafından başka hesaplara aktarıldığı tespit edildi. 2019 yılı mayıs ayı kararnamesiyle Yozgat'ın Sorgun ilçesine tayin olan Müşteri, ifadesi alınmak üzere Fethiye'ye çağrıldı. Savcılık kararı sonrasında gözaltına alınan Sertaç Müşteri, emniyetteki işlemleri sonrası geçen çarşamba günü sevk edildiği adliyede tutuklandı. Ayrıca Fethiye İcra Dairesi'nde görev yapan bazı memurlar hakkında da mal varlıklarının nasıl edinildiğine dair araştırma başlatıldığı öğrenildi.



Adalet Bakanlığı, Fethiye, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:59 Giresun'da 115 bin fidan toprakla buluştu
14:04 Beyoğlu'nda ölü bulunan kişi eski ingiliz istihbarat subayı çıktı
14:04 Bitlis'te 'geleceğe nefes ol' kampanyası için fidan dikimi yapıldı
14:04 Beyoğlu'nda ölü bulunan kişi eski ingiliz istihbarat subayı çıktı
14:04 Adana'da özel güvenlik görevlisinin öldürülmesiyle ilgili dava
13:49 Son dakika: Beyaz Baretliler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
13:34 Sakarya'da pasajda çıkan yangın paniğe neden oldu
13:28 Fiyatlar düşünce ıspanak satışları arttı
12:59 Türk Eximbank, TL kredi faizlerinin ardından döviz kredileri faiz oranında da indirime gitti
12:39 Eşini ve çocuklarını zehirleyip intihar eden babanın mektubu ortaya çıktı
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11:11 Son dakika: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'li DEAŞ'lı terörist Türkiye'den sınır dışı edildi
11.11.2019 14:05:48