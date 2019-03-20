İcra Müdürünün, Zimmetine Geçirdiği Paralarla Aldığı 6 Kilo Altın Operasyonla Ele Geçirildi

Eskişehir'de "zimmetine para geçirdiği" iddiasıyla tutuklanan icra müdürünün suçtan elde ettiği paralarla aldığı ileri sürülen yaklaşık 6 kilo 14 gram altın, polisin İstanbul'da düzenlediği operasyonda ele geçirildi.

ZİMMETİNE GEÇİRDİĞİ PARALARLA ALTIN SİPARİŞ ETTİ

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında zimmetine para geçirdiği iddiasıyla 3 Ocak'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Sedat D'nin suçtan elde ettiği paralarla İstanbul'da bir firmaya altın sipariş ettiğini belirledi.

KİLOLARCA ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 6 kilo 995 ayar külçe ile 14,85 gram altın ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA