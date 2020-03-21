Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››İcra tebligatına 'Özrü kabahatinden beter' dedirten savunma - Haberler

İcra tebligatına "Özrü kabahatinden beter" dedirten savunma

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı ŞUSKİ Genel Müdürlüğünün su borcunu ödemeyen abonelere gönderdiği icra tebligatı ile ilgili düzenlenen basın toplantısında Genel Müdür Mehmet Emin Özçınar'ın açıklamaları "özrü kabahatinden beter" yorumlarına neden oldu.

21.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:52
İcra tebligatına
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı ŞUSKİ Genel Müdürlüğünün su borcunu ödemeyen abonelere gönderdiği icra tebligatı ile ilgili düzenlenen basın toplantısında Genel Müdür Mehmet Emin Özçınar'ın açıklamaları "özrü kabahatinden beter" yorumlarına neden oldu. Önceki süreçlerde icra işlemlerinin zengin insanların oturduğu mahallerden başlatıldığını söyleyen Özçınar, salgın ile mücadele döneminde ise kimse hakkında icra işleminin başlatılmadığını ve icra tebligatların ise uyarı amaçlı gönderildiğini söyledi.

Türkiye'nin her tarafında korona virüs salgını ile geniş kapsamlı önlemlerin alındığı son günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın su kesintisinin uygulanmayacağı yönündeki genelgeye rağmen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından su borcu bulunan abonelere haciz tebligatı gönderilerek, su faturalarının ödenmesi istenmiş, gönderilen tebligat kamuoyuna yansımıştı.

Yaşanılanlar üzerine basın toplantısı düzenleyen ŞUSKİ Genel Müdürü Mehmet Emin Özçınar'ın açıklamaları "özrü kabahatinden beter" yorumlarına neden oldu. Su borcunu ödemeyen abonelere gönderilen tebligatın bakanlık kararından önce hazırlandığını savunan Genel Müdür Özçınar, korona virüs ile salgın ile mücadele edildiği dönemde hiç kimse hakkında icra işleminin başlatılmadığını ve gönderilen icra tebligatlarının ise vatandaşın icra masrafı ödememesi için uyarı amacı taşıdığını söyledi. Özçınar, daha önceki süreçlerde yapılan icra işlemlerinin ise kenar mahallerden değil zengin insanların oturduğu mahallerden başladıklarını ileri sürdü.

Toplantıda gergin anlar yaşandı

Açıklamalarının ardından toplantıda soru soran bir yerel gazeteci ile Genel Müdür Özçınar arasında gerginlik yaşandı. Gazetecinin Vatandaşa gönderilen uyarı yazısının içeriğinde "kapının açılacağı, içeri girileceği, yatak odasına kadar gidileceği" gibi ifadeler olduğunu ileri sürmesi gerginliğe neden oldu. Özçınar, tebligatta kullanılan ifadeleri eleştiren basın mensubuna tepki gösterdi.

Toplantının sona ermesi ile gerginlik de sona erdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler : Şanlıurfa, CEO, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Peş peşe uyarılar yapılırken İBB’nin bu hareketi büyük tepki topladı Haberler
Peş peşe uyarılar yapılırken İBB'nin bu hareketi büyük tepki topladı
Komşudan umutlandıran haber: İlacı bulduk, 10 günde piyasada olacak Haberler
Komşudan umutlandıran haber: İlacı bulduk, 10 günde piyasada olacak
Yaşlılarımız zapt edilemiyor! Önce küfür edip ardından bıçak çekti Haberler
Yaşlılarımız zapt edilemiyor! Önce küfür edip ardından bıçak çekti
Kılıçdaroğlu’nun acı günü! Kız kardeşi hayatını kaybetti Haberler
Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Kız kardeşi hayatını kaybetti
Sayı 68’e çıktı! Korona nedeniyle 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu Haberler
Sayı 68'e çıktı! Korona nedeniyle 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu
Camiler için alınan önlemin ne kadar doğru olduğunu gösteren video! Haberler
Camiler için alınan önlemin ne kadar doğru olduğunu gösteren video!
Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri durdurulacak Haberler
Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri durdurulacak
Belediye resmi hesabından bu fotoğrafı paylaştı: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın Haberler
Belediye resmi hesabından bu fotoğrafı paylaştı: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın

Son Dakika Güncel Haberleri

Safranbolu'da Kovid-19 önlemleri kapsamında banklar kaldırıldı - Haber Akrabalar arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü - Haber Korona virüsü nedeniyle iş yerleri kapanmıştı, büyükşehir mama dağıttı - Haber ANTALYA 'Evde kal' uyarısına rağmen sokaktalar - Haber BELGRAD ORMANI'NDA YASAĞA RAĞMEN MANGALA DEVAM - Haber Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti - Haberler Sokağa çıkmayın uyarılarına rağmen İBB'nin kandil simidi dağıtması tepki çekti - Haber İran'dan sevindiren haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler - Haberler Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı - Haber Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı - Haber Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı - Haber Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti - Haber
Loading