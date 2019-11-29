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İcra ve iflas ilanlarının yerel gazetelerde yayınlanması

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, "Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül'ün, icra ve iflas ilanlarının yerel gazetelerde yayınlanmaya devam edeceği yönündeki açıklaması, yerel gazetelere rahat nefes aldırmıştır.

29.11.2019 19:10 | Son Güncelleme: 29.11.2019 19:10İcra ve iflas ilanlarının yerel gazetelerde yayınlanması
Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, "Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül'ün, icra ve iflas ilanlarının yerel gazetelerde yayınlanmaya devam edeceği yönündeki açıklaması, yerel gazetelere rahat nefes aldırmıştır." ifadesini kullandı.
Kolaylı, yaptığı yazılı açıklamada, icra ve iflas ilanlarının yerel gazetelerdeki yayınının kaldırılmasının gündeme gelmesi üzerine Türkiye genelinde yaklaşık 20 bin kişiyi istihdam eden yerel gazeteleri kapanmanın eşiğine getirecek düzenlemeye karşı yoğun bir çalışma yaptıklarını, bu girişimlerin olumlu sonuçlanmasından büyük mutluluk duyduklarını belirtti.
2019 itibarıyla yerel gazetelerin resmi ilanlarının yüzde 60'ı, yaygın gazetelerin resmi ilanlarının ise yüzde 80'inin icra-iflas ilanlarından oluştuğuna dikkati çeken Kolaylı, şunları kaydetti:
"Yerel gazeteleri tehdit eden değişiklik, Yargı Reformu 2. Paketi'nde, icra ve iflas ilanlarının gazetelerdeki yayınının kaldırılması yönündeki düzenleme önerisiydi. Bu önerinin gerçekleşmesi demek, yaygın ya da yerel ayırımına gidilmeksizin gazetelerin yarıdan fazlasının kapısına kilit vurması, binlerce gazetecinin işsiz kalması demek olacaktı. Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül'ün, icra ve iflas ilanlarının yerel gazetelerde yayınlanmaya devam edeceği yönündeki açıklaması, yerel gazetelere rahat nefes aldırmıştır."

Abdulhamit Gül, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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