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İcra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu

Covid-19 salgını nedeniyle, Türkiye genelinde icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu.

22.03.2020 06:37 | Son Güncelleme: 22.03.2020 06:37
İcra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu

Covid-19 salgını nedeniyle, Türkiye genelinde icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu.

Cumhurbaşkanı'nın, icra ve iflas kararlarının bugünden itibaren durdurulmasına ilişkin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararında şöyle denildi: "Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında; bu kararın yürürlüğe girdiği tarihten 30/04/2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takepleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir."


Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Ekonomi

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