İCRADAN SATILIK 'PERİLİ KÖŞK' HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

KADIKÖY'de bulunan 'Küçük Dolmabahçe', 'Saray Yavrusu' ve 'Perili Köşk ' gibi adlarla da anılan tarihi Ragıp Paşa Köşkü, alacaklı bankaların icra takibi sonucu satılacak.

Edinilen bilgiye göre mülk sahibi hakkında başlatılan icra takibi nedeniyle satışa çıkarılan Caddebostan'daki tarihi Ragıp Paşa Köşkü'ne ilişkin, İstanbul Anadolu Adliyesi'nin 5. ve 10. İcra Müdürlükleri'nin kıymet takdir çalışmaları sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da köşke değerli konut vergisi kapsamında 234 milyon lira değer biçti. Tarihi köşk havadan da görüntülendi.

TARİHİ KÖŞK 114 YAŞINDA

Caddebostan Cemil Topuzlu Caddesi'nde yer alan köşk, Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'in mabeyincisi Ragıp Paşa tarafından Sirkeci Garı'nın da mimarı olan Prusyalı August Carl Friedrich Jasmund'a 1906'da yaptırıldı.

Kadıköy 'ün simgeleri arasında gösterilen 27 dönüm bahçe içerisindeki Ragıp Paşa Köşkü'nün tavanları, eritilerek elde edilen altın varaklarla süslü. 40 bin altına mal olduğu kayıtlarda yazılı olan köşkün deniz tarafında ise bir kule bulunuyor. Köşkün kara tarafına açılan çift kanatlı, büyük oymalı demir kapısının karşısında iki bina var.

1920 yılında Ragıp Paşa'nın bu köşkte vefat etmesinden sonra köşk, farklı kişilerin mülkiyetine geçti. Yıllardır bakımsız bırakıldığı için eski zarafetinin kalmadığı görülen tarihi Ragıp Paşa Köşkü, yeni alıcısıyla eski ihtişamlı günlerine kavuşmayı bekliyor.

Görüntü Dökümü

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-Köşkün drone görüntüsü

-Köşkün genel ve detay görüntüleri

- İstanbul