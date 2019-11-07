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İçtiği sigarayı söndürmeden yatınca çıkan yangında öldü

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, içtiği sigarayı söndürmeden uykuya dalan Mustafa Ak (51) çıkan yangında hayatını kaybetti.

07.11.2019 17:08 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:09 İçtiği sigarayı söndürmeden yatınca çıkan yangında öldü

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, içtiği sigarayı söndürmeden uykuya dalan Mustafa Ak (51) çıkan yangında hayatını kaybetti.

İddiaya göre Mustafa Ak, bu sabah yalnız yaşadığı Bayındır Mahallesi'ndeki evinin oturma odasında sigara içti. Sigarayı öndürmeden de yatak odasına geçip, uykuya daldı.

Ancak sigaranın koltuğu tutuşturmasıyla yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak, yangını söndürdü. İtfaiye ekipleri içeri girdiklerinde Mustafa Ak'ın cansız bedenini buldu.

Dumandan boğularak hayatını kaybettiği belirlenen Ak'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belirlenecek. Başlatılan soruşturma sürüyor.



Mustafa Ak, Beyşehir, Güncel

Kaynak: DHA

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