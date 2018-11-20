İçü'ye Ziyaretler Devam Ediyor

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen 2018 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında dış değerlendirici takım Ağrı İbrahim Çeçen
Üniversitesine ziyarette bulundu
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine ön ziyarette bulunan dış değerlendirici takım, üniversite kampüsündeki sosyal yaşam alanlarında incelemelerde bulundu ve Rektör
Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'un katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıda üniversitenin kalite komisyonu üyeleri ile bir araya geldi.
Toplantıda konuşan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, üniversitenin misyonu ve vizyonu doğrultusunda çizilen hedeflere ulaşma noktasında çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı Kurumsal Dış Değerlendirme Programı çerçevesinde hayata geçirilen uygulamaların Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesini daha iyi noktalara taşıyacağına inandığını söyledi. - AĞRI
Rektör,Ağrı