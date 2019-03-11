Icyf Müslüman Gençler ve Azınlıklar İçin Çalışmaya Devam Edecek"

İslam Konferansı Gençlik Forumu-Diyalog ve İşbirliği (İKGF-Dİ) Başkanı Taha Ayhan, İslam İşbirliği Teşkilatı
Gençlik Forumunun (ICYF) üye ülkelerdeki gençlik ve üye olmayan ülkelerdeki Müslüman azınlıklar için çalışmalarının devam edeceğini belirtti.
Ayhan, Kudüs
'ün 2018 yılında üstlendiği "İslam Dünyası Gençlik Başkenti" unvanının 2019 yılı için Doha
'ya devredildiği törenin ardından "İslam Dünyası 2019 Gençlik Başkenti Doha" için gerçekleştirilen basın toplantısında konuştu.
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üye ülkelerinden bugünkü kapanış törenine katılımın düşük olduğu yönündeki soruyu yanıtlayan Ayhan, bunun "lehte veya aleyhte" yorumlanmaması gerektiğini belirtti.
Ayhan, ICYF'nin, İİT'ye üye 56 ülkenin temsilcileri ve yine üye olmayan ülkelerdeki azınlık sivil toplum temsilcileri tarafından kurulmuş bir genel kurula sahip olduğuna işaret ederek, "ICYF üye ülkeler arasındaki meselelerle ilgilenen bir teşkilat olmaktan ziyade ümmetin gençliğine, ümmetin gençliğini ilgilendiren projelere odaklanan, ümmet gençliğine hizmet etmeyi önceleyen bir teşkilat. Gündemle ilgili meselelerle ilgili bir taraf olmadığımızı da belirtmemiz lazım. ICYF'nin üye ülkelerdeki gençler ve üye olmayan ülkelerdeki Müslüman azınlıklar için hep beraber çalışmaya devam ettiğini birlikte göreceğiz." diye konuştu.
"İslam Dünyası 2020 Gençlik Başkenti" başvurularının başladığını belirten Ayhan, bu konuda başvuruları aldıklarını kaydetti.
Doha adına toplantıya katılan Katar Gençlik ve Spor Bakanı
Danışmanı Abdurrahman el-Hacri de bu yıl ICYF için farklı faaliyetler düzenleyeceklerini belirterek, "Katar olarak yaklaşık bir ay içinde ramazan ayı öncesinde açılışı gerçekleştirmeyi planlıyoruz. İlk önce İİT Gençlik Forumuna ev sahipliği yapacağız. Sonrasında, Doha Medya, Etkileşim ve İletişim buluşması gerçekleştireceğiz. Ayrıca, felaketler ve insani krizlere ilişkin Katar Kızılayı ile ortak biçimde bir seminer gerçekleştireceğiz. Genç iş insanları için iş dünyası odaklı bir programımız olacak. Son olarak gençlik özel ödülü ve kapanış töreni olacak." ifadelerini kullandı.
Güncel
Kaynak: AA