04 Aralık 2018, 14:09
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İda Ultra Maratonu 2018'i Uğur Vahtettin Aydın Kazandı

İda Ultra Maratonu 2018

Balıkesir'in Edremit Belediyesi öncülüğünde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen İda Ultra Maratonu'nu Uğur Vahtettin Aydın kazandı.



Balıkesir'in Edremit Belediyesi öncülüğünde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen İda Ultra Maratonu sona erdi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Yeşilyurt köyü ile Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kazdağları arasında 15, 36, 62 ve 103 kilometrelik 4 parkurda gerçekleştirilen organizasyonda, 18 ülkeden yaklaşık 800 sporcu, dereceye girebilmek için mücadele etti.

Kazdağları'nda düzenlenen İdaUltra'da 102.5 km'lik koşuyu 11 saat 45 dakika 11 saniyede bitiren Uğur Vahtettin Aydın birinci oldu.

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