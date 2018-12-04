İda Ultra Maratonu 2018'i Uğur Vahtettin Aydın Kazandı

Balıkesir
'in Edremit Belediyesi
öncülüğünde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen İda Ultra Maratonu sona erdi. Çanakkale
'nin Ayvacık
ilçesi Yeşilyurt
köyü ile Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kazdağları
arasında 15, 36, 62 ve 103 kilometrelik 4 parkurda gerçekleştirilen organizasyonda, 18 ülkeden yaklaşık 800 sporcu, dereceye girebilmek için mücadele etti.
Kazdağları'nda düzenlenen İdaUltra'da 102.5 km'lik koşuyu 11 saat 45 dakika 11 saniyede bitiren Uğur Vahtettin Aydın
birinci oldu.
Edremit,Edremit Belediyesi,Balıkesir,Aydın
04 Aralık 2018 Salı 14:09