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İda Ultra Maratonu 4'üncü kez start aldı

BALIKESİR'de Edremit Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek kış maratonu olan İda Ultra Maratonu'nun 4'üncüsü Kaz Dağları'nda başladı.

30.11.2019 16:52 | Son Güncelleme: 30.11.2019 16:52İda Ultra Maratonu 4'üncü kez start aldı
BALIKESİR'de Edremit Belediyesi öncülüğünde düzenlenen 'nin ilk ve tek kış maratonu olan İda Ultra Maratonu'nun 4'üncüsü Kaz Dağları'nda başladı.

Bu yıl 30 Kasım-1 Aralık 2019 tarihlerinde 4'üncüsü düzenlenen İda Ultra Maratonu başladı. 1100 sporcunun katıldığı maratonda, 36 kilometrelik 'Run Zeus' ve 15 kilometrelik 'Kutup Ayısı Köy Koşusu' adlı iki farklı parkur bugün tamamlandı. Yeşilyurt köyünden start alan sporcular Altınoluk köy meydanında bitiş çizgisine ulaştı. Parkurda dereyece giren yarışmacılara ödüllerini Kaymakam Ali Sırmalı, Belediye Başkan Yardımcıları Tayfun Gerkuş, Ahmet Herdan ve Belediye Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı takdim etti. 102 kilometrelik 'İda Ultra', 62 kilometrelik 'Half Ultra' parkurları ile devam eden maraton yarın ödül töreniyle sona erecek.


- Balıkesir

Edremit Belediyesi, Kaz Dağları, Balıkesir, Türkiye, Spor

Kaynak: DHA

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