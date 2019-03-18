Idai Kasırgası Zimbabve'de En Az 70 Can Aldı

Kaynak: DHA

Zimbabve'yi vuran Idai kasırgası ülkenin güney bölgesinde en az 70 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Halen 100'den fazla kişinin kayıp olduğu ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği duyuruldu.Kasırga sonrası açıklama yapan yetkililer, en az 70 kişinin hayatını kaybettiğini ve 100'den fazla kişinin de halen kayıp olduğunu açıkladı. Kasırgada en çok köprü ve yolların hasar gördüğü belirtilen açıklamada, kasırgadan etkilenen insanlara ulaşmak için yolları açma çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği de belirtildi. Ayrıca, başkent Harare'de durumu takip etmek için bir komuta merkezinin kurulduğuna değinildi.Konuya ilişkin daha önce açıklama yapan Zimbabve Başkanı Emmerson Mnangagwa ise "Düşüncelerim ve dualarım Idai kasırgasından etkilenenlerle, Zimbabve silahlı kuvvetleri ve arama kurtarma çalışmalarına katkıda bulunan yerel ve küresel ortaklarımıza teşekkür ediyorum" demişti.Ülkede afet hali ilan edilirken, Birleşmiş Milletler'in verilerine göre ise Mozambik, Malavi ve Zimbabve'de toplam 1.5 milyon kişi etkilendi.