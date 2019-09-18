Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Küçük yaşta çocuklarımızı, genç kızlarımızı kaçırıp tecavüz ettikten sonra öldüren sapıklar ve bizzat kurşunu sıkıp bombayı patlatarak yada bunun emrini vererek Mehmetçik'imizi, polisimizi, sivilimizi katleden teröristler için idam cezasının geri getirilmesini istiyoruz." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçen milli güreşçi Rıza Kayaalp ile Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Sümeyye Boyacı'yı tebrik etti.

Eski Başbakanlardan Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam edilmesinin üzerinden 58 yıl geçtiğini hatırlatan Destici, "Bir daha Türkiye'nin haksız hukuksuz idamlarla karşı karşıya kalmamasını sağlayacak düzenlemelerin yapılması gerektiğinin altını bir kere daha çiziyorum." diye konuştu.

Destici, Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak parti binası önünde oturma eylemini sürdüren annelere destek verdiklerini belirterek, "Annelerin orada oturmasından rahatsız olarak, annelere devlet ya da Meclis kapısını gösterenleri biz iyi niyetli olarak görmüyoruz. Çünkü devlet şu anda mücadeleyi yapıyor ve annelerin orada oturması HDP'nin, PKK'nın bir şubesi olduğunun sonucudur." ifadelerini kullandı.

HDP'li 3 belediyeye kayyum atanması konusuna da değinen Destici, şöyle devam etti:

"(Diğer HDP'li belediye başkanlarının da onlardan farkı yok. Onlara da kayyum atanmalı ki devlet rahat çalışsın ve PKK belediyelerden temizlensin) dedik. Bugün bu talebimizin ve tespitimizin ne kadar haklı olduğunu en son Kulp'ta yaşanan hadisede gördük. Belediye başkanı, fen işleri müdürü ve belediyede çalışanlar işin içinde. Erzurum Karayazı'da gördük ve bugün yerine kayyum atandı. Bunların sivil vatandaşımızı, askerimizi ve polisimizi şehit edecek PKK eylemlerine vereceği desteği bugünden kesmemiz lazım."

"İdam cezasının geri getirilmesini istiyoruz"

Destici, 1 Ekim'de başlayacak olan yeni yasama yılında ilk olarak "Yargı reformu paketi"nin TBMM gündemine geleceğine dikkati çekerek yargının yeni anayasaya göre tarafsız ve bağımsızlığı ilkesinin tam olarak işletilmesi için her türlü desteği vereceklerini açıkladı.

"Yargı paketi ile ilgili sürece iki itirazımız ve bir de önerimiz var." diyen Destici, şu değerlendirmede bulundu:

"İtirazımız şu, kişilerin kişilere karşı işlediği suçlarda devlet ne ne de ceza indirimi konusunda tasarruf kullanmamalı. Devlet kendisine karşı işlenen bir suç varsa bunu yapabilir. Bu da devletin yüceliğinin bir gereğidir. Önerimiz de şudur: İki suç kesimi için idam cezasının geri getirilmesi. Küçük yaşta çocuklarımızı, genç kızlarımızı kaçırıp tecavüz ettikten sonra öldüren sapıklar ve bizzat kurşunu sıkıp bombayı patlatarak ya da bunun emrini vererek Mehmetçik'imizi, polisimizi, sivilimizi katleden teröristler idam cezasının geri getirilmesini istiyoruz."

Kaynak: AA