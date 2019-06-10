10.06.2019 16:23
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İdam edildiği iddia edilen Kuzey Kore liderinin eski sevgilisi böyle görüntülendi

2013 yılında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un tarafından 11 kişi ile birlikte idam edildiği iddia edilen eski sevgilisi Hyon Song-wol'un fotoğrafları gündem yarattı.

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Kuzey Kore basını 2013 yılında, fabrika işçileri için yazdığı "Excellent Horse-Like Lady" şarkısı ile tanınan Kuzey Kore liderinin eski sevgilisi olan Kuzey Koreli pop star Hyon Song-wol'un, Kim Jong-un tarafından idam edildiği iddia edilmişti.

İDAM EDİLDİ İDDİASI

Kim Jong-un'un, kendisi ile cinsel ilişkiye girerken gizli kamera ile videoya kaydettiği gerekçesiyle, şarkıcı ve kendisine yardım eden 11 arkadaşını atış mangasına öldürttüğü iddia edilmişti.

FOTOĞRAFLARI YAYINLANDI

Şarkıcı Hyon'un, geçen hafta ülkede yapılan jimnastik oyunlarının açılışında Kim Jong-un ile yan yana çekilmiş fotoğrafları İngiliz Sunday Times gazetesi tarafından yayınlandı.

BAŞKAN VEKİLLİĞİNE ATANDI

Kuzey Kore devlet medyası, geçen Salı günü şarkıcının resmi olarak Tanıtım ve Enformasyon Dairesi olan Propaganda ve Ajitasyon Dairesi başkan vekilliğine atandığını duyurdu.

İdam edildiği iddia edilen Kuzey Kore liderinin eski sevgilisi böyle görüntülendi
3. Sayfa, Dünya

YORUMLAR (3)
REDKİT: BU ADAMA HAYRANIM
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ANGARALI: eski yeni farketmez hepsi çekik göz ver ayarı kımyongcong coplaa kanka
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CONI: Bu kimin hatununu alican bam bam bam gozunun onunde
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