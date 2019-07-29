İdamları protesto etmek için konsolosluk binasının çatısına çıktı

İngiltere 'de bir adam, Bahreyn 'deki idamları protesto etmek ve dikkat çekmek için Bahreyn konsolosluğu binasının çatısına çıktı.

Londra'nın Bahreyn konsolosluğunda meydana gelen olayda, Musa Muhammed isminde bir Bahreyn vatandaşı, kendi ülkesinde yapılacak olan idamları protesto etmek için Bahreyn konsolosluğunun çatısına çıktı.

Mohamed'in, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a ithafen, "Boris Johnson uyan. Ben hayatımı 2 idam mahkümunu kurtarmak için riske atıyorum. Hemen harekete geç" yazılı pankart açtığı bildirildi. Sonrasında olay yerine gelen polis, eylemciye gösterisini bitirmesini ve aşağıya inmesini söyledi. Eylemci, Boris Johnson'ın Bahreyn Kralı'yla iletişime geçip, birkaç saat içinde infaz edilecek olan idamları durdurmadan çatıdan inmeyeceğini söyleyerek eylemine devam etti.

Polis, konsolosluk çalışanlarının davetiyle binaya girerek çatı katındaki eylemciyi diplomatik bölgeye izinsiz girdiği için gözaltına aldı. Eylemci, konsolosluk çalışanlarının kendisini dövdüğünü, hatta çatıdan aşağıya fırlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Muhammed'in idamlarını protesto ettiği 2 kişinin ise uluslararası kamuoyunun adil yargılama üzerinden Bahreyn'e yönelik uyarılarına rağmen birkaç saat sonra kurşuna dizilerek idam edildiği bildirildi.

Bahreyn Başsavcısı Ahmed al-Hammadi, yaptığı açıklamada, idam edilen 2 kişinin terör suçlarının yanında, 1 güvenlik görevlisini öldürdüklerini belirtti.

Görüntü Dökümü

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-eylemcinin konsolosluk çatısında eylem yapması

-Polisin eylemciye seslenme görüntüleri