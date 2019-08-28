İdare Mahkemesi Başkanı Turan'dan Rektör Uysal'a ziyaret

Kütahya
İdare Mahkemesi Başkanı Ertuğrul Turan, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Üniversitenin Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede, Ertuğrul Turan'ı Rektörle birlikte, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muammer Gavas ve Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Atilla Batur karşıladı.
Ertuğrul Turan, Rektör Uysal'ın yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. Uysal, Turan'ın ziyaretinden büyük mutluluk duyduğunu belirtti ve kendisine görevlerinde başarılar diledi. - KÜTAHYA