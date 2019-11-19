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İdareci ve öğretmenlerden Vali Akın'a ziyaret

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, ara tatil süresince öğrencilerin vaktini en verimli şekilde geçirmelerini istedi.

19.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:46İdareci ve öğretmenlerden Vali Akın'a ziyaret
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, ara tatil süresince öğrencilerin vaktini en verimli şekilde geçirmelerini istedi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz ile beraberindeki idareci ve öğretmenler, ara tatil etkinlik programları kapsamında Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Vali Akın, öğrenciler ve öğretmenlerin ara tatillerini iyi değerlendirerek en verimli şekilde geçirmeleri için yürütülen çalışmaları desteklediklerini ifade etti.
Amaçlarının her zaman öğrencilerin geleceğe en iyi şekilde hazırlanması olduğunu vurgulayan Vali Akın, şunları kaydetti:
"Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yılda iki kez uygulanmasına karar verilen ara tatilin ilki başladı. Ara tatil süresince öğrencilerin vaktini en verimli şekilde geçirmesini istiyoruz. Eğitim programı ile öğrencilerimizin yoğun ders dönemi arasında dinlenip çeşitli faaliyetlere katılarak sosyalleşmesi planlanıyor. Bu sayede öğrencilerin derslerinin yanında oyunla, kültürle, ilimle ve sanatla buluşması hedefleniyor. İlimizde de öğrencilerimiz çeşitli kültürel ve sosyal faaliyetlere katılacak."
İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz de öğrenci ve öğretmenler için kentte hazırlanan etkinlik programları hakkında Vali Akın'a bilgi verdi.

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Kaynak: AA

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