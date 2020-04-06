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İdarecilere saldıran sağlık çalışanı ve eşine gözaltı (2)

SERBEST BIRAKILDILARKütahya'da görev yeri değiştirildiği için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yöneticilere saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen N.B. ve eşi H.B. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

06.04.2020 20:48 | Son Güncelleme: 06.04.2020 20:48
İdarecilere saldıran sağlık çalışanı ve eşine gözaltı (2)

SERBEST BIRAKILDILAR

Kütahya 'da görev yeri değiştirildiği için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yöneticilere saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen N.B. ve eşi H.B. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Kütahya, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››İdarecilere saldıran sağlık çalışanı ve eşine gözaltı (2) - Haberler

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