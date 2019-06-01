İday bebeğin adına sahte hesap açıp, dolandırdılar

MERSİN'de, genetik bir hastalık olan ve halk arasında 'Gevşek Bebek Sendromu' olarak bilinen Spinal Müsküler Atrofi'nin (SMA) bir çeşidi Tip 1 ile mücadele eden 1, 5 yaşındaki İday Ayaz'ın fotoğraflarını kullanarak sahte hesap açan dolandırıcılar, çok sayıda kişiden para topladı. Baba İdris Ayaz, İday bebeğin ismi kullanılarak vatandaşları dolandıran suçluların yakalanması için savcılığa suç duyurusunda bulunurken, çocuklarının tedavisi için yardım eli beklediklerini söyledi.Kent merkezinde yaşayan ve inşaat işçisi olarak çalışan İdris Ayaz ile ev hanımı Ayşe Ayaz çiftinin tek çocukları İday, 9 Ekim 2017'de 33 haftalıkken 1 kilo 180 gram ağırlığında dünyaya geldi. Erken doğan ve 2 ay boyunca küvözde kalan İday bebek evine geldikten sonra sorunlar yaşamaya başladı. Anne babası bebeğin ağlarken morardığını görünce Mersin Şehir Hastanesi'nin yolunu tuttu. Solunum problemi yaşadığı belirlendikten sonra yoğun bakıma alınan İday'ın nefes borusu delinerek, nefes yolu açıldı. Yapılan testlerde diyaframı felç olduğu belirlenen İday bebeğe SMA Tip 1 teşhisi koyuldu. Bakımı şu an anne babası tarafından evde sürdürülen İday bebek, solunum makinesine bağlı yaşıyor.'KAMPANYA BAŞLAMADAN HEDEF OLDU'İday'ın rahat nefes alması için gerekli diyafram pilini satın alacak maddi durumu olmayan baba İdris Ayaz, 28 Şubat 2019'da valiliğe başvurarak, yardım toplamak amacı ile gerekli izinleri aldı ancak İday'ın doktoru vücut gelişiminin yetersiz olduğu gerekçesi ile diyafram piline ihtiyaç bulunmadığını söyledi. Bunun üzerine İdris Ayaz da yardım kampanyasını askıya aldı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada İday'ın fotoğraflarının kullanıldığı bir hesap üzerinden bazı kişi veya kişilerce yardım toplandığını gören baba Ayaz, Cumhuriyet Savcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu. Kızının fotoğrafları ile vatandaşları dolandıran şüphelilerden şikayetçi olan Ayaz, "Yardım kampanyasını başlatmadan önce, twitter ve instagramda dolandırıcılar kızımın resimlerini kullanarak vatandaştan para talep etmişler. Bunlar dolandırıcı, hiçbirine inanmayın. Valilik onaylı yardım kampanyamızı yeni başlatacağız. Hesaplarımız İday Ayşe Ayaz, İday Ayaz ve İdocan Ayaz. Gerçek hesaplarımız bunlar. Bu insanlara ilk önce vicdan dersi verilmesini sonra da cezalandırılmalarını istiyorum" dedi.'FİZİK TEDAVİ DOKTORU GELMİYOR'Kızının bakımlarının zor olduğunu dile getiren anne Ayşe Ayaz ise "İday'ın 3 saatte bir aspire edilip mamasının ve ilaçlarının verilmesi lazım. Şu an fizik tedavi alıyoruz ama özel olarak getiriyoruz. İday ağır bir hasta olduğu için haftada en az 3-4 kez fizik tedavi görmesi lazım ama biz ancak haftada 2 gün uzman getirebiliyoruz. Fizik tedavi ücretleri de çok yüksek" diye konuştu.Aile, İday için kesintisiz güç kaynağı ve hasta yatağı için kendilerine yardım edilmesini de istedi.

Kaynak: DHA

- Mersin